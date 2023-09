Numarul companiilor mari din Romania, cu impact in economie, care au intrat in insolventa a crescut, in 2023, fata de prima jumatate a anului trecut. Anul acesta, au fost 35 de astfel de cazuri, fata de 32, in 2022.Mariana Boiciuc, Corporate Manager CITR, a vorbit despre posibilitatea companiilor aflate in dificultate de a apela la concordatul preventiv, o prevedere legala prin care "companiile isi deruleaza business-ul as usual, isi pastreaza prerogativele conducerii afacerii si beneficiaza ... citeste toata stirea