Noul model Dacia Duster a fost surprins din nou in Spania, in timpul testelor dinainte de lansare, masina fiind complet camuflata cu folie specifica.Masina avea toate geamurile inghetate, ca urmare a faptului ca testele erau realizate pe temperaturi foarte scazute. Numai ca afara era destul de cald, iar temperaturile au fost obtinute intr-un camion frigorific, in ... citeste toata stirea