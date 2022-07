Cum arata veniturile in domeniul care misca economia Clujului? Studiu: Salariul unui programator incepator din Romania este mai mare cu 25% decat cel al unui programator din Polonia sau Croatia/ Salarii in Cluj

Salariul unui programator incepator din Romania este mai mare cu 25% decat cel al unui programator din Polonia sau Croatia, si cu peste 15% mai mare decat salariile din Bulgaria si Grecia, arata un studiu publicat de Codecool. In ceea ce priveste salariile ajustate la nivelul de trai, Romania ocupa locul 16 din 28 de tari analizate, surclasand veniturile din tari ca Irlanda, Cehia, Grecia.Mentionam, in acest context, ca in Romania IT-ul genereaza cele mai mari salarii. Castigul salarial mediu ... citeste toata stirea