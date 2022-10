Cum au evoluat depozitele si creditele romanilor in ultimul an? Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au scazut cu 6,2% in termeni reali

Creditul neguvernamental a inregistrat in septembrie o crestere de 16% (0,1% in termeni reali), comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, pe seama majorarii cu 14,3% a componentei in lei, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). De la o luna la alta, cresterea a fost de 1,6%. Si creditul guvernamental a inregistrat o crestere de 1,3% in septembrie. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au scazut cu 6,2% in termeni reali, fata de acum un an.Soldul creditului ... citeste toata stirea