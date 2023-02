Cum au evoluat preturile cerute pe apartamentele din Cluj la inceput de an

Preturile medii cerute pe apartamentele din Cluj-Napoca erau la inceputul acestui an cu 11% mai mari decat cele solicitate in urma cu un an, , conform celor mai recente date de pe platforma imobiliara Storia.ro. Preturile la apartamente vechi au crescut in ianuarie cu 6% fata de acum un an si cu 1% fata de luna precedenta.Inceputul anului a debutat cu interes pentru achizitionarea de locuinte, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunturi imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, ... citeste toata stirea