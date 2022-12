Cum au evoluat ratele la credite in cateva luni? Calcul al unui comparator de credite: Comparativ cu inceputul anului, rata la un credit ipotecar s-a majorat cu 850 lei

De cateva zile, atat indicele ROBOR la 3 luni (folosit in calcul ratelor creditelor in lei contractate inainte de mai 2019), precum si noul indice IRCC (valoare zilnica), au inceput sa scada usor. Aceasta in conditiile in care la inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni se situa la 3,02%, iar in prezent, a ajuns la 7,78%, noteaza o analiza Finzoom, citata de Economedia.Cu toate acestea, in cazul IRCC, acesta fiind decalat cu doua trimestre, reduceri de rata se vor vedea mai tarziu decat ... citeste toata stirea