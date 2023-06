Numarul de sportivi legitimati in 2021 este la acelasi nivel cu cel inregistrat in 1994. In toata aceasta perioada, numarul total de sportivi legitimati a fluctuat, din 1995 numarul de sportivi legitimati a inceput sa scada considerabil de la an la an, atingand la un prag minim de 106.000 in 2005.Performanta sportiva se concentreaza in judetele tarii care au cea mai dezvoltata infrastructura sportiva si, de asemenea, unde exista si cea mai mare putere economica. La nivelul anului 2021, ... citeste toata stirea