Cum faci economie la factura electrica? Care sunt aparatele din casa care consuma cel mai mult

O serie de aparate electrocasnice din locuinta consuma foarte mult curent chiar si atunci cand sunt oprite.Pentru a face fata noilor facturi la energia electrica, romanii trebuie sa inceapa sa fie atenti la consum. Acest lucru se poate face prin eficientizarea aparaturii electrocasnice si folosirea solutiilor smart.In urma unui studiu in 1.300 de gospodarii din Uniunea Europeana s-a observat ca 6,3% din consumul lunar este reprezentat de electrocasnicele care stau in stand-by. Transformat in ... citeste toata stirea