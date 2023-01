Cum incepe anul cea mai scumpa piata rezidentiala din tara? Perspective pentru 2023

Cluj-Napoca a consemnat o majorare de 14% a pretului mediu solicitat pe segmentul locuintelor in 2022, de la 2.105 la 2.410 euro pe metru patrat util, arata analiza de final de an a Imobiliare.ro. Dintre toate marile orase din tara, Cluj-Napoca a inregistrat anul trecut cel mai mare avans la preturile cerute pe apartamente. La ce putem sa ne asteptam in 2023? Jucatorii din piata se asteapta la o scadere a cererii pe segmentul mediu al pietei, dependent de credite, dar si la o crestere ... citeste toata stirea