Cum isi bate joc statul si constructorii de Autostrada Transilvania. Poza nu e TRUCAJ. Credeti ca va fi terminata vreodata?

Primele sapaturi s-au facut la Autostrada Transilvania in 2004, iar atunci se spunea ca in cativa ani vor fi terminati cei 500 de km. Au trecut 18 ani de atunci si avem cateva portiuni finalizate."17 luni pierdute pe A3 Biharia-Chiribis, mai pierdem? Poza de mai jos NU este trucata. Asa arata capatul de vest al tronsonului care de aproape un an si jumatate este bataia de joc a unui constructor, grupul Selina-Trameco, prin complicitatea oficialilor CNAIR.In 22.06.2021 ceream transarea de ... citeste toata stirea