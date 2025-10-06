Editeaza

Cum pot accesa comunele din Cluj pana la 110% din avansul proiectelor europene pentru lucrari de infrastructura. FNGCIMM le da scrisori de garantie

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:49
11 citiri
Comunele din Romania pot accesa mai rapid fondurile europene necesare proiectelor locale, gratie scrisorilor de garantie oferite de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) in favoarea AFIR. Astfel, avansurile pentru lucrari de infrastructura, utilitati sau modernizarea scolilor pot ajunge pana la 110% din valoarea proiectelor, accelerand implementarea investitiilor in comunitatile locale.
FNGCIMM ofera scrisori de garantie

pentru beneficiarii AFIR - comunele pot ...citește toată știrea

