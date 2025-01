Cum poti economisi bani prin BT Pay, cand faci cumparaturi, fara sa simti! Peste 300.000 de clienti ai Bancii Transilvania o fac deja

Peste 300.000 de persoane economisesc prin BT Pay cu optiunea Round UpBanca Transilvania anunta ca numarul utilizatorilor care economisesc prin optiunea Round Up a depasit 300.000, inregistrand o crestere de 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta optiune permite clientilor sa economiseasca automat prin rotunjirea sumelor cheltuite la POS sau online cu cardurile de debit BT, digitale sau fizice.In prezent, in conturile de economii Round Up sunt depozitate peste 40 de milioane de ... citește toată știrea