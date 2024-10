Cum poti evita amenzile daca identifici facturi lipsa in e-Factura. Din iulie 2024 sistemul a devenit obligatoriu pentru contribuabili

Desi sistemul e-Factura este operational de ceva vreme, obligatia generala de a-l utiliza pentru tranzactiile B2B a intrat in vigoare abia in vara acestui an. Astfel, multi contribuabili inca se straduiesc sa se acomodeze cu noul sistem, iar una dintre dificultatile cu care se pot confrunta este lipsa unor facturi care, in teorie, au fost transmise catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).Intr-o asemenea situatie, o posibila solutie pentru evitarea sanctiunilor pentru ... citește toată știrea