Cum s-a dezvoltat piata imobiliara de langa marile orase si cu ce pret se vand locuintele in Voluntari, Floresti, Feleacu, Giroc si Dumbravita: studiu Imobiliare.ro

Zonele de la periferia marilor orase au devenit in ultimii ani o alternativa pentru cumparatorii interesati de preturi mai mici, suprafete mai generoase si oportunitatea de a avea propria gradina, arata o analiza a portalului specializat Imobiliare.ro.Mai jos, o analiza a cererii pe segmentul de case in cazul localitatilor pozitionate in imediata apropiere a oraselor Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov, conform g4media.ro:Cumparatorii gasesc cele mai scumpe case de vanzare la ... citește toată știrea