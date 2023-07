Initiativa autoritatilor de a forta reducerea preturilor la alimentele de baza are, pe langa o motivatie electorala, si una economica, arata o analiza Conso.ro: preturile ridicate ale produselor alimentare incetinesc procesul de dezinflatie, mentinand ridicate si costurile de refinantare din economie, transmite Economedia. Aceasta in conditiile in care datoria publica este in jur de 50% din PIB.Analiza a fost facuta in contextul initiativei populiste venite din zona social democrata a ... citeste toata stirea