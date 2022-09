Cum sa locuiesti mai bine. Aproape jumatate din resedintele de judet ale Romaniei au primit in 2021 mai putine locuinte noi decat in 2020. Printre ele sunt si centre economice precum Brasov, Cluj-Napoca si Constanta

In aproape jumatate din resedintele de judet din Romania, numarul locuintelor noi livrate in 2021 a fost in scadere fata de anul precedent. Este vorba despre 19 orase-resedinta unde s-au dat in folosinta mai putine case si apartamente anul trecut, in frunte cu Brasovul, care consemneaza cea mai mare scadere ca numar, de 1.055 de locuinte, potrivit datelor disponibile pe platforma Tempo a Institutului National de Statistica si analizate de Ziarul Financiar.Dintre orasele majore, puternice din ... citeste toata stirea