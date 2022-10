Intre 300 si 500 de euro variaza chiria lunara pentru un apartament cu doua camere in unele dintre cele mai mari orase din Romania, potrivit unui studiu realizat de platforma de anunturi imobiliare Storia.ro.Maximul nu este atins in capitala tarii, ci in Cluj-Napoca, unde chiria pentru o astfel de locuinta ajungea in septembrie 2022 la 500 de euro. In Bucuresti, pe de alta parte, un apartament cu ... citeste toata stirea