Cum sa reduci factura la energie electrica, dar sa ai parte si de confort in casa. Nu ai nevoie de 25 de grade

In conditiile noilor preturi la energie, reducerea consumului de energie devine o necesitate, nu doar un moft sau un slogan fluturat din stanga-n dreapta de politicieni. Odata cu haosul de pe piata energiei electrice, facturile la curent au devenit un cosmar pentru multi romani, iar cei mai multi nu stiu cum sa faca economie, dar sa aiba si confort in casa.Specialistii in energie au spus care este temperatura optima in casa, mai ales daca vor sa faca economie, dar sa aiba si caldura. Aflam, ... citeste toata stirea