Multi romani care isi ridica o casa noua sau care se pregatesc sa se mute intr-un apartament nefinalizat ajung in situatia de a-si face calcule in legatura cu racordarea la reteaua electrica si se intreaba cat costa bransarea la curent.Conform specialistilor, costul pentru a te bransa la reteaua de curent electric difera in functie de mai multi factori. Cei mai importanti factori sunt tipul de bransament si distanta de la reteaua distribuitorului la contorul electric.Concret, vorbim de ... citeste toata stirea