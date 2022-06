Cum se umfla pretul apartamentelor in Cluj: A doua zi cand am vorbit era mai scump cu 13.000 de euro

Un clujean care a vrut sa cumpere un apartament in Gheorgheni s-a trezit dupa numai 24 de ore ca proprietarul cere cu 13.000 de euro mai mult."65 mp, 3 camere, bloc vechi, cat de cat in stare buna. 142.000 euro, adica 2184 euro/mp.La cateva ore, proprietarul avea deja 50 clienti interesati, 2 pagini pline in agenda. Avea deja o oferta de 135.000 euro cash si 145.000 cu credit.Cand am mers sa vizionez, ma simteam ca la interviu, veneau unu cate unu, asteptau in fata blocului sa intre la ... citeste toata stirea