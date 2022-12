Cum sta Clujul pe harta salariilor: Locul 2, dupa Bucuresti. Cifre si explicatii

Castigul salarial mediu net al romanilor a trecut in aceasta toamna de 4000 de lei, dar diferentele intre cele mai sarace si cele mai bogate zone ale tarii sunt sesizabile: de la 2886 de lei in Harghita la 5243 lei in Bucuresti, iar Clujul este judetul cu cele mai mari salarii dupa Bucuresti, arata datele centralizate de echipa de economisti a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor. Fata de ... citeste toata stirea