Cum testeaza Bosch la Cluj masini care se pot conduce singure si ce teste se fac pe drumurile publice

Centrul de inginerie Bosch de la Cluj testeaza tehnologii legate de masinile autonome, iar cele mai recente teste se refera la modul in care functioneaza diversi algoritmi, atat in medii de simulare, cat si in conditii reale de trafic, adica si pe strazile din oras."Pentru a putea testa, in tara, end-to-end sistemele de automatizare pe drumurile publice (inclusiv partea de actionare automatizata a masinii) asteptam aplicarea noului cadru legislativ", spun cei de la Bosch Romania, intr-un ... citeste toata stirea