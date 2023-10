Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala, in unanimitate, legea care interzicea cumulul pensie-salariu. Angajatii de la stat vor putea sa-si ia in continuare si pensiile speciale, in timp ce muncesc la stat.Potrivit unor surse, in sedinta CCR s-a decis sa se declare neconstitutionala aceasta lege prin care a fost interzis cumulul pensie-salariu.Au fost discutii aprinse in aceasta sedinta si, din ce spun sursele, motivul este acela ca se creeaza un precedent constitutional. ... citeste toata stirea