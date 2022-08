Curs BNR: Pentru prima data in 10 ani, dolarul a ajuns mai valoros decat euro

BNR a afisat marti un curs de 4,8851 lei/ euro, in stagnare fata de ziua precedenta, in timp ce dolarul a urcat la 4,9225 lei/dolar, depasind euro si pe cursul BNR.De ieri, pe pietele internationale, pentru a doua oara in acesta vara, euro a scazut sub un dolar fiind tranzactionat la 0.9951.Scaderea ar pute fi doar inceputul. Morgan Stanley estimeaza ca euro va aluneca pana la 0,97 dolari in acest trimestru, un nivel care nu a mai fost vazut de la inceputul anilor 2000. Nomura International ... citeste toata stirea