Curs de schimb la BNR: Dolarul e mai scump decat euro

Dolarul american este mai scump decat moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat vineri de banca centrala a indicat 4,8383 lei pentru un dolar, fata de 4,8344 de lei pentru un euro, noteaza Agerpres.De altfel, moneda nationala s-a apreciat in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8344 lei, in scadere cu 1,81 bani (0,37%) fata de cotatia precedenta, de 4,8525 lei.In schimb, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a fost ... citeste toata stirea