Curs valutar, 25 martie. Moneda nationala incheie saptamana pe plus, anunta BNR

Banca Nationala Romana afiseaza cursul valutar in fiecare saptamana, de luni pana vineri, dupa sedinta de la pranz, de la ora 13.00. Trebuie stiut ca pana la acel moment, tranzactiile se fac la cursul zilei anterioare, iar in weekend, la valorile stabilite in sedinta de vineri.Moneda nationala se apreciaza la sfarsit de saptamana, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR pentru 25 martie.Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri ... citeste toata stirea