Curs valutar 6 aprilie 2022. Vezi care sunt cotatiile zilei pentru dolar, euro si alte monede

Moneda nationala se depreciaza, miercuri, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR.Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) miercuri este de 4,9447 lei, in crestere fata de marti, cand ajunsese la 4,9431 lei. Astfel, euro este in crestere miercuri cu 0,0016 bani, iar moneda nationala a inregistrat o usoara crestere.Dolarul american a ajuns miercuri la 4,5304 de la 4,5019, valoare inregistrata marti, ceea ce inseamna o crestere de 0, ... citeste toata stirea