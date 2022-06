"Daca sotul face 1 milion de euro, sotia are dreptul la jumatate". Contractul prenuptial, la mare cautare in Romania

Romanii incheie tot mai multe contracte prenuptiale inainte de casatorie. Desi a ajuns in tara de ceva vreme, se pare ca abia acum contractul prenuptial este folosit pe scara larga. In cifre, ar exista o explicatie, a crescut numarul divorturilor si automat si al bataliilor ulterioare prin instante in ceea ce priveste impartirea bunurilor."Partile pot conveni ca bunurile care sunt dobandite in timpul casatoriei sa nu mearga pe regimul bunurilor comune, adica tu jumatate si eu jumatate si daca ... citeste toata stirea