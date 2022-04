Dana Dima, BCR: Numarul de tranzactii care se realizeaza astazi in mijloacele de transport cu cardul creste vazand cu ochii. Clujul, jumatate din tranzactiile din provincie

Dana Dima, vicepresedinte executiv retail & private banking, Banca Comerciala Romana, a spus, la videoconferinta ZF Visa "Mobilitate urbana in era platilor digitale", ca numarul de tranzactii cu cardul sau telefonul din mijloacele de transport in comun creste intr-un ritm foarte alert si a ajuns, la nivel national, la 3,1 mil. plati in martie 2022."Numarul de tranzactii care se realizeaza astazi in mijloacele de transport cu cardul, telefonul etc. creste vazand cu ochii. In luna martie am ... citeste toata stirea