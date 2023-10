In semestrul I 2023, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2022, cu 1,7% pe seria bruta si cu 1,9% pe seria ajustata sezonier, arata datele provizorii publicate azi de Institutul National de Statistica. Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul II 2023 fata de acelasi trimestru din anul 2022, o crestere cu 1,0 % pe seria bruta si 2,6 % pe seria ajustata sezonier, arata economedia.ro.Datele provizorii din septembrie aratau ca, in semestrul I 2023, Produsul intern ... citeste toata stirea