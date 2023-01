Date Eurostat: Romania avea in 2021 cele mai mici preturi la alimente, la serviciile de recreere si la cele de Transport intre statele UE/ La PIB/ locuitor (pe baza PPC) suntem pe locul 6, de la coada

Romania a inregistrat in 2021 cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, in cadrul statelor membre ale Uniunii Europene: acesta este cu 45% mai mic decat media UE. Datele sunt publicate de Institutul National de Statistica, pe baza calculelor Eurostat. Romania, impreuna cu alte cinci state membre inregistreaza valori ale indicelui de volum al PIB pe locuitor, calculat pe baza PPC, ce se situeaza in ... citeste toata stirea