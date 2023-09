Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale anului, arata datele publicate miercuri de BNR. Mai exact, datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in perioada ianuarie-iulie 2023 cu 14,25 miliarde euro, ajungand la un total de 158,8 miliarde euro.Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele sapte luni, un deficit de 11,892 miliarde de euro, cu 21,8% mai mic fata de cel de 15,207 miliarde de euro din perioada similara a anului ... citeste toata stirea