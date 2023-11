Ministerul Finantelor anunta ca datoria publica a depasit pragul critic inca din luna septembrie. Asta in timp ce angajatii de la stat fac proteste peste proteste in care cer majorari salariale.Datoria guvernamentala a urcat, in septembrie, la 50,5% din PIB, de la 48,9% in august 2023. Mai exact, 759,342 miliarde lei este dator statul roman. Legea spune ca daca datoria publica depaseste 50% din produsul intern brut, dar este sub 55% din produsul intern brut, Guvernul prezinta public si aplica ... citeste toata stirea