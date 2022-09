De ce creste pretul la motorina: Cat de mult e afectata Romania si ce preturi sunt azi in Cluj-Napoca

Sunt ultimele 17 zile in care benzinariile mai pot aplica voluntar reducerea cu 50 de bani la carburanti, iar preturile la motorina au tot crescut fata de cele la benzina, ajungand in medie cu 30 de bani sub nivelul din 1 iulie, cand a intrat in vigoare schema de compensare. Pericolul este ca pretul la motorina sa urce iar la peste 9 lei/litru.De ce cresc preturile la motorina, in timp ce la benzina scad? Producem mai multa benzina decat consumam. La motorina e invers si suntem dependenti de ... citeste toata stirea