De ce nu vom avea curand carti de identitate electronice. In 2021 a fost emis primul buletin electronic, in Cluj

In plina expansiune economica, in timp ce ni se spune ca Romania intra in era digitala cu sprijinul fondurilor europene, o privire mai atenta dezvaluie numeroase obstacole care, in cele din urma, conduc la esec. Acesta este motivul pentru care Romania nu va avea in curand carti de identitate electronice si risca sa piarda 150 de milioane de euro din PNRR.Mega-proiectul Cartilor de Identitate Electronice pare inghetat in licitatii si mai ales contestatii. Jurnalistii de la Panorama au facut o ... citește toată știrea