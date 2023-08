Chiar daca deschiderea sedintei de tranzactionare a fost usor pe plus, cu o crestere a pretului actiunii de 0,4% in ziua in care a anuntat rezultate financiare record, actiunile Bancii Transilvania (TLV) au inversat tendinta si se tranzactioneaza la ora redactarii acestei stiri in scadere cu 1,92%. La fel si indicele principal BET: de la o deschidere pe plus la o schimbare abrupta si la minus 0,36% iar asta in pofida faptului ca in Europa bursele sunt pe plus. De ce?"Este lipsa de interes pe ... citeste toata stirea