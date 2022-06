De ce se scumpeste painea, desi avem grau cat sa dam si la altii

Chiar si in cel mai secetos an, Romania e departe de o criza alimentara. Avem grau cat sa dam si la altii, sustine ministrul Agriculturii. Insa, chiar daca Guvernul spune ca va fi un an agricol bun, preturile de productie tot mai mari se vor vedea in rafturile magazinelor."Chiar si in cel mai rau an, din punct de vedere climateric, fermierii romani au reusit sa asigure necesarul de grau pentru consumul intern si sa realizeze si un excedent pentru export. Pot sa va asigur ca si anul acesta avem ... citeste toata stirea