De ce sunt mai scumpe alimentele de baza in Romania decat in Vest? E o "enigma", spune ministrul Finantelor

Ministrul Finantelor spune ca este o enigma faptul ca alimentele de baza sunt mai scumpe in Romania decat in tarile din Vest, dar si ca plafonarea pretului acestora a avut un impact pozitiv asupra populatiei, conform unei declaratii facute vineri seara, la emisiunea "LIVE", de la Digi24.Intrebat de ce alimentele de baza sunt mai scumpe la noi decat in tarile din Vest, Bolos a spus ca "este o enigma". "E o enigma pe care cu greu o putem explica, de ce preturile au ajuns sa fie in Romania ... citește toată știrea