De ce urca pretul carburantilor, desi pretul petrolului este in continua scadere. Care este efectul de domino generat de scumpiri

Desi pretul petrolului este in scadere, pretul carburantului tot urca, iar romanii sunt buni de plata cand vine vorba de a alimenta masina. Cresterea pretului se resimte in special la motorina, care a ajuns sa coste si 9 lei per litru in unele benzinarii. Aceasta crestere continua afecteaza si companiile de transport in comun care au majorat pretul biletelor cu cel putin 20%.Chiar de la inceputul lunii martie, cand a atins pragul maxim, pretul barilului de petrol este in scadere continua, ... citeste toata stirea