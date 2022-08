De frica scumpirii gazelor, romanii isi fac provizii de lemne pentru iarna. Au crescut cererile pentru sobe

In contextul incertitudinilor facturilor de la iarna, romanii se intorc in timp. Incep sa revina la incalzirea pe lemne, mult mai ieftina decat cea pe gaz. De aceea, cererea de sobe a crescut exponential in ultimele luni. Iar acest fenomen este intalnit nu numai in mediul rural ci si in orase.Din cauza preturilor mari la utilitati, romanii au inceput sa analizeze mai atent variantele alternative de incalzire."Comparativ cu anul trecut, a existat o cautare mai intensa, ca sa zic, a unei ... citeste toata stirea