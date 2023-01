De la 1 ianuarie, salariul minim brut creste la 3.000 de lei. Peste 2 milioane de salariati vor beneficia de masura

Salariul minim brut garantat in plata creste, incepand de la 1 ianuarie, la 3.000 de lei, de aceasta masura urmand sa beneficieze peste 2 milioane de salariati, potrivit News.ro.Salariul minim in constructii urca la 4.000 de lei, de la 3.000 in prezent, cand este scutit de impozit si de plata contributiilor de asigurari sociale si de sanatate.Guvernul a aprobat la inceputul lunii decembrie hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca ... citeste toata stirea