De la 1 iulie, va urma o alta crestere a pretului carburantilor, pe baza actualizarii accizei

Cresterile de preturi continua sa puna presiune asupra buzunarelor romanilor, iar aceasta tendinta se va mentine si in perioada urmatoare. Noi scumpiri se anunta de la data de 1 iulie, iar milioane de soferi romani vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunar.Soferii romani resimt din ce in ce mai mult impactul cresterii preturilor la combustibil. In ultima luna, pretul mediu al benzinei a inregistrat o crestere de 5,1%, asadar un plin de 50 de litri costa acum cu 17,5 lei mai mult decat in ... citește toată știrea