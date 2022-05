De'Longhi a cumparat o uzina in Satu Mare, a treia dupa cele din Cluj si Bihor. "Ajungem la trei fabrici in Romania si cream aici triunghiul de aur". Compania are un proiect de investitii la Satu Mare de circa 28 mil. euro, din care jumatate e ajutor de statProducatorul de electrocasnice De'Longhi din Italia a cumparat o uzina in Satu Mare si va dezvolta aici o noua fabrica unde vor fi realizate espressoare de cafea. Compania mai are doua unitati de productie pe plan local, la Jucu in Cluj si ... citeste toata stirea