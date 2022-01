De'Longhi cauta peste 300 de oameni pentru fabrica de espressoare de la Jucu, Cluj

Producatorul de electrocasnice De'Longhi Romania, cel mai mare exportator din judetul Cluj, are disponibile in prezent peste 300 de locuri de munca, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor (300) la fabrica de espressoare de cafea din localitatea Jucu, judetul Cluj, potrivit site-ului AJOFM (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca) Cluj.Compania avea in 2020 un numar mediu de 2.979 de ... citeste toata stirea