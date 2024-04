De'Longhi incepe in iulie productia in noua fabrica de la Satu Mare, o investitie de 40 mil. euro care va face din Romania cel mai mare hub de productie masini de cafea al grupului

Producatorul de electrocasnice De'Longhi Romania va deschide in iulie fabrica de la Satu Mare, o investitie de peste 40 de milioane de euro, care va face din Romania cel mai mare hub de productie de aparate de cafea al grupului in lume."Suntem acum pe ultima suta de metri sa deschidem uzina de la Satu Mare. Vom face prima masina de cafea la Satu Mare in iulie. Aceasta fabrica va face din Romania cel mai mare hub de productie de masini de cafea pentru De' ... citește toată știrea