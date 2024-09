De pe 1 octombrie 2024, anumite persoane nu vor mai beneficia de pensie. Anuntul a fost facut de Casa de Pensii

Anumiti pensionari risca sa nu isi mai primeasca banii incepand cu data de 1 octombrie 2024. Potrivit unui anunt oficial facut de Casa de Pensii, sunt vizate persoanele carora le lipseste un anumit document din dosar. Reprezentantii Casei Nationale de Pensii au spus ca este posibil ca venitul sa fie suspendat, in cazul in care dosarul cu documente nu este complet.O anumita categorie de romani risca sa ramana fara pensie in luna octombrie sau noiembrie 2024. Conform reprezentantilor Casei de ... citește toată știrea