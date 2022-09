Deceniul IT: Numarul angajatilor din sector a crescut cu peste 200% in ultimii zece ani, iar salariile programatorilor s-au triplat

Angajatii din sectorul de IT au cele mai mari salarii din economia locala, de mai mult de 9.500 de lei pe luna, adica aproape 2.000 de euro, iar numarul angajatilor din acest sector a crescut cu mai mult de 200% in ultimul deceniu, scrie ZF.ro. Pandemia de COVID-19 a accelerat atat cresterea numarului de IT-isti, cat si cresterea salariilor lor. Sectorul IT este cel care are cei mai multi angajati si la Cluj.Digitalizarea companiilor de pe piata locala a adus dupa sine si o crestere puternica ... citeste toata stirea