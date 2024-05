Companie listata la cota BVB, Impact obtine castig de cauza, la apel, intr-un proces in care a cerut reparatii municipalitatii din Cluj-Napoca.Impact Developer & Contractor (IMP) a primit hotarare favorabila la Curtea de Apel Cluj pentru actiunea initiata in urma unor decizii ale Tribunalului Specializat Cluj privind rezilierea unui contract incheiat in anul 2007 intre societate si Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca. Hotararea este definitiva si executorie, arata profit.ro.Litigiul ... citește toată știrea