Piata imobiliara este intr-un declin, iar cei care stau in chirie se felicita.Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara arata ca in primele sase luni ale acestui an, numarul tranzactiilor a scazut cu 20% fata de aceeasi perioada din 2022.Astfel, in prima jumatate a anului s-au vandut in Romania 281.000 de case si terenuri, cu aproape 60.000 mai putine fata de aceeasi perioada din 2022. Asta pentru ca preturile proprietatilor au continuat sa creasca, desi romanii nu mai au bani sa ... citeste toata stirea