Dedesubturile integrarii Cora in Carrefour. Manager: A fost principala investitie pentru Carrefour Romania in 2024 si va fi si in 2025

Cu toate cele 10 foste Cora avand deja bannerul Carrefour, retailerul francez mai are inca doua unitati de remodelat, unul in Cluj si unul in Bucuresti. Integrarea a necesitat cea mai mare parte din investitia bugetata de Carrefour pentru anul acesta si va fi la fel si in 2025. Provocarile au fost generate cu precadere de integrarea echipelor, "doua culturi usor diferite, poate complementare", dupa cum a explicat Catalin Samara, Hypermarket Business Unit Director Carrefour, pentru economica.net. ... citește toată știrea